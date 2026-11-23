تتواصل منافسات بطولة العالم للكروكيه التي تستضيفها ملاعب نادي الشمس خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري بمشاركة 16 دولة من مختلف أنحاء العالم في حدث رياضي دولي يعكس المكانة المتميزة للنادي وقدراته الكبيرة على استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي الكروكيه على مستوى العالم، وسط أجواء تنظيمية مميزة وإشادة من الوفود المشاركة بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية والإمكانات التي يوفرها نادي الشمس لإنجاح الحدث العالمي.

كريس كلارك مدير بطولة العالم للكروكيه يشيد بمنشآت نادي الشمس

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير البطولة أشاد النيوزيلندي كريس كلارك مدير بطولة العالم للكروكيه المقامة حاليا في مصر بمستوى المنشآت الرياضية بنادي الشمس والقدرات التنظيمية المتميزة التي يتمتع بها النادي مؤكدا إعجابه بالإمكانات المتاحة وحسن الاستعداد لاستضافة منافسات البطولة.

ويعد كريس كلارك أحد أبرز الأسماء في عالم الكروكيه حيث يمتلك تاريخًا مميزا في اللعبة بعدما سبق له التتويج بلقب بطولة العالم مرتين عامي 1995 و2008 ليجمع بين الخبرة الكبيرة داخل الملاعب والخبرة الإدارية في إدارة وتنظيم البطولات الدولية.

أبوزيد يوفر كافة الإمكانات لإنجاح بطولة العالم للكروكيه

وتأتي استضافة نادي الشمس لمنافسات البطولة تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكاتب الصحفي د. أسامة أبوزيد الذي يحرص على توفير كافة الإمكانات وتذليل العقبات أمام اللجان المنظمة والوفود المشاركة بما يضمن خروج البطولة بالشكل اللائق باسم مصر ونادي الشمس.

وتؤكد الإشادة الدولية بالمنشآت والقدرات التنظيمية للنادي نجاح منظومة العمل بنادي الشمس في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز حضوره على خريطة الرياضة الدولية وتقديم صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام مختلف الوفود المشاركة.