قال الدكتور عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان تعمل من خلال منظومة كبيرة في الجانب الحقوقي، وتهتم بهذه الملفات بهدف التأثير دوليًا، باعتبارها قضية محورية بالنسبة للجماعة.

الجماعة تصدر تقارير حقوقية دورية عن الأوضاع داخل مصر والعالم العربي

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة «dmc»، أن الجماعة تصدر باستمرار تقارير حقوقية دورية عن الأوضاع داخل مصر والعالم العربي؛ بهدف إظهار أن المؤسسات ومراكز التأهيل والإصلاح، التي تعمل وفق منظومة حقوقية متكاملة وتحت إشراف النيابة العامة والقضاء، تعاني من خلل، مع الترويج لادعاءات بشأن سيطرة وزارة الداخلية عليها ووجود حالات تعذيب واختفاء قسري وقتل خارج إطار القانون.



وأوضح أن معظم حالات الاختفاء القسري التي تروج لها جماعة الإخوان خلال السنوات العشر الماضية، إما ترتبط بوقائع وفاة في بعض الدول الإقليمية نتيجة حوادث، أو بحالات اختفاء قسري تسبق إجراءات الاتهام والقبض والإحضار.

وأشار إلى ما حدث مع بعض المتهمين في قضية اغتيال النائب العام، قائلًا إن الجماعة روجت لوقائع تفيد بالقبض على هؤلاء المتهمين، رغم أنهم لم يُقبض عليهم على الإطلاق.

وتابع أن محامين تابعين لمراكز حقوقية مرتبطة بالجماعة، يروجون إلى القبض على متهمين والتحقيق معهم، رغم أنه لم يتم القبض عليهم من الأساس، وذلك بهدف إعداد تقارير وإرسالها إلى جهات دولية بما يوحي بوجود خلل في منظومة العدالة.

وأكد الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن هذا الملف يمثل أخطر ما تعمل عليه جماعة الإخوان منذ عدة سنوات، من خلال إصدار التقارير الحقوقية، والدعم الإعلاني، والتعاون مع هذه المنظمات، ضمن «المشاغبات والمناكفات السياسية» التي تُمارس ضد المؤسسات الحقوقية والأمنية في مصر.