أكد علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والعراق، معرباً عن اعتزاز بلاده بالروابط الممتدة بين الشعبين الشقيقين.

وقال رئيس الوزراء العراقي: «ننقل لكم التحيات من أرض الرافدين إلى أرض النيل، من حضارة علمت البشرية الكتاب، إلى حضارة علمت البشرية البناء، حاملين تحيات العراق شعباً وحكومة، فالتاريخ إذا أراد أن يختصر نفسه سيختصره في بلدين».

وتابع أن العراق تنظر إلى مصر باعتبارها قلب الأمة العربية، قائلاً: «إذا اطمأن القلب اطمأن باقي الجسد»، في إشارة إلى المكانة المحورية التي تحتلها مصر في محيطها العربي.

عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الشعبين الشقيقين

وشدد رئيس الوزراء العراقي على خصوصية العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن علاقة مصر بالعراق «أكثر من الروح في الجسد، ولا يمكن فصلها»، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الشعبين الشقيقين.