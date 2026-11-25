حثت باكستان مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة على وضع ضوابط صارمة وأطر تنظيمية، لمنع الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة من تأجيج سباق تسلح يزعزع الاستقرار.

وحذر الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة سيد حيدر شاه - في كلمة ألقاها خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن، ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية مقتطفات منها اليوم /الأربعاء/ - من أن القرارات المتعلقة بإطلاق الأسلحة النووية يجب أن تظل وبشكل قطعي تحت سيطرة البشر.

وأكد حيدر شاه ضرورة ضمان ألا يؤدي الظهور المتسارع للتقنيات إلى تصعيد سباق التسلح القائم، بما يؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين.

وشدد الدبلوماسي الباكستاني على الحاجة الملحة إلى ممارسة ضبط النفس العسكري واتخاذ تدابير لبناء الثقة، وذلك للحد من مخاطر سوء التقدير وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات .. مشيرا إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية يقلص الوقت المتاح لاتخاذ القرارات أثناء الأزمات، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر حدوث تصعيد غير مقصود.