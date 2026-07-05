تميم يونس يحتفل بزفافه في أجواء عائلية

احتفل الفنان تميم يونس بزفافه على ميار راشد، وهي من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية مميزة.

واقتصر الحفل على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، وسط حالة من السعادة والبهجة التي سيطرت على الحفل.

وحرص المقربون من العروسين على مشاركة هذه المناسبة الخاصة، حيث فضّل تميم يونس إقامة حفل بسيط بعيدًا عن الأضواء، ليحتفل بهذه الخطوة الجديدة في حياته وسط أجواء يغلب عليها الطابع العائلي.

وعلى الصعيد الفني، يعيش تميم يونس فترة من النشاط، بعدما حقق حضورًا لافتًا خلال موسم رمضان 2026 من خلال تقديم برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي عُرض عبر قناة ON ومنصة WATCHIT، وقدم من خلاله تجربة مختلفة اعتمدت على الكوميديا الخفيفة والمواقف الإنسانية، بعيدًا عن أساليب السخرية أو إحراج الضيوف، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

كما يواصل تميم يونس تنويع خطواته الفنية، بعدما نجح في لفت الأنظار كمطرب، وحقق انتشارًا كبيرًا بأغنيته الشهيرة "عشان تبقي تقولي لأ"، قبل أن يطرح خلال صيف 2024 أغنيتي "تاني" و**"حزن آلي عالي"**، اللتين حظيتا باهتمام جمهوره ومحبي أعماله.

ولم تتوقف مسيرته عند الغناء وتقديم البرامج، بل خاض أيضًا تجارب في مجال التمثيل، كان أحدثها مشاركته في فيلم "الشاطر"، حيث قدم شخصية "نديم"، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب، في تجربة أضافت محطة جديدة إلى مشواره الفني.

ويواصل تميم يونس خلال الفترة الحالية العمل على عدد من المشروعات الفنية الجديدة، في ظل سعيه إلى تقديم أعمال متنوعة تجمع بين الكوميديا والغناء والتمثيل، معتمدًا على أسلوبه الخاص الذي ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة خلال السنوات الأخيرة.