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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس في 5 أيام| رطوبة واحساس بـ الحرارة

الطقس اليوم
الطقس اليوم
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءاً من اليوم الاثنين 06 يوليو وحتى الجمعة 10 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين 1 إلى 3 درجات مئوية عن المعدلات المعلنة.

حالة الطقس المتوقعة 

قالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية. أما خلال فترات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الأيام القادمة من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط متقطع للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متباعدة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة في الظل (العظمى والمحسوسة)، خلال طقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

درجات الحرارة الأيام القادمة في مصر
 

تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً في درجات الحرارة؛ حيث تسجل يومي الاثنين والثلاثاء عظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، بينما تنخفض قليلاً من الأربعاء إلى الجمعة لتسجل العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.
 

أما السواحل الشمالية فستكون الأقل حرارة خلال هذه الموجة؛ إذ تسجل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، وترتفع طفيفاً يومي الخميس والجمعة لتصل العظمى إلى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.
 


وفيما يخص محافظات شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة حيث تسجل اليوم الاثنين عظمى 40 درجة ومحسوسة 42، ثم تتراجع يوم الثلاثاء إلى عظمى 38 ومحسوسة 40، وتواصل الانخفاض يومي الأربعاء والخميس لتسجل عظمى 37 ومحسوسة 39، قبل أن ترتفع مجدداً يوم الجمعة لتسجل عظمى 38 ومحسوسة 40 درجة مئوية.
وتستمر معدلات الحرارة في الارتفاع الشديد بمحافظات جنوب الصعيد؛ حيث تسجل يومي الاثنين والثلاثاء عظمى 43 درجة والمحسوسة 44، وتنخفض قليلاً يوم الأربعاء لتسجل عظمى 42 ومحسوسة 43، وتستقر يومي الخميس والجمعة عند عظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.
وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات اليومية والإنذارات الجوية الصادرة عنها للاطلاع على أي مستجدات في الحالة الجوية أولاً بأول.

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