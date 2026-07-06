بتكلفة اقتصادية .. شركة Beelink تطلق كمبيوتر مصغرا جديدا إليك أهم مواصفاته



أطلقت شركة Beelink جهاز الكمبيوتر المصغر EQi 304 في الأسواق العالمية، ليصبح بذلك أول جهاز كمبيوتر مصغر يعمل بمعالج Intel Wildcat Lake الجديد. وهو مصمم للاستخدام اليومي والإنتاجية المكتبية.

مواصفات جهاز الكمبيوتر المصغر Beelink EQi 304



مواصفات جهاز الكمبيوتر المصغر Beelink EQi 304



يعتمد النظام على معالج Intel Core 3 304، المصمم بتقنية Intel 18A. يتميز بتكوين خماسي النواة وخماسي المسارات، بتردد توربو أقصى يبلغ 4.3 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومية مدمجة Xe3-LPG. كما تتضمن الشريحة وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على معالجة 24 تيرابايت في الثانية (TOPS) لمعالجة الذكاء الاصطناعي محليًا.

أما بالنسبة للتخزين، فستحصل على ذاكرة فلاش UFS 3.1 بسعة 512 جيجابايت بدلاً من قرص SSD تقليدي من نوع NVMe. يوفر هذا النوع أداءً أسرع من ذاكرة eMMC، ولكنه أقل كفاءة من أقراص SSD الحديثة بتقنية PCIe 4.0. إذا كنت بحاجة إلى سعة تخزين أكبر، يمكنك تثبيت أقراص SSD في فتحتي التوسعة M.2 2280، مع العلم أنهما محدودتان بعرض نطاق PCIe 4.0 x2 و PCIe 4.0 x1.

تختلف سعة الذاكرة حسب الطراز. يأتي الإصدار الأساسي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5-5600 ملحومة بسعة 16 جيجابايت، بينما تتميز الطرازات الأعلى بذاكرة DDR5-5600 قابلة للإزالة بسعة 24 أو 32 جيجابايت. كما تدعم هذه الطرازات ترقية الذاكرة حتى 64 جيجابايت.

ميزات جهاز الكمبيوتر المصغر Beelink EQi 304

على الرغم من حجمه الصغير (126 × 126 × 44.2 مم)، يوفر جهاز EQi 304 مجموعة واسعة من خيارات الاتصال. فهو يتضمن منفذي Thunderbolt 4 بسرعة 40 جيجابت في الثانية ومنفذ HDMI، مما يتيح دعم ما يصل إلى ثلاثة شاشات عرض 4K مستقلة بتردد 60 هرتز. أما خيارات الشبكات فهي مثيرة للإعجاب أيضاً، حيث يضم الجهاز منفذي إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية و2.5 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.2 للاتصال اللاسلكي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Beelink بدمج وحدة تزويد الطاقة بقدرة 85 واط مباشرةً في الهيكل. وهذا يسمح بتشغيل الكمبيوتر باستخدام كابل طاقة قياسي، مما يلغي الحاجة إلى محولات طاقة خارجية.

الأسعار والتوافر



يعد جهاز Beelink EQi 304 متاح حاليًا للطلب المسبق، وتتراوح أسعاره بين 509 و609 دولارًا أمريكيًا حسب سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). جميع الطرازات مزودة بنظام التشغيل Windows 11 Pro مثبتًا مسبقًا، بالإضافة إلى ضمان لمدة ثلاث سنوات.

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