14.7 مليون جنيه حصيلة بيع محلين و7 وحدات إدارية بمدينة بدر

أقيمت جلسة المزاد العلني بحضور المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر والجهات المختصة

حيث تمت المزايدة على محلات تجارية بمساحات تتراوح بين (18.65 م2) الى (18.83 م2) بمنطقة البنفسج و وحدات ادارية بمساحات تتراوح بين 30م2 الى 60م2 بمنطقة الياسمين بالحى الخامس وتم بيع عدد (2) محل تجارى وسجل اعلى سعر للمتر 115500 جنية بالمحلات التجارية بمنطقة البنفسج

و سجل ايضاً اعلى سعر للمتر 40100 للوحدات الادارية ليصبح الإجمالى 14.7 مليون جنية بيع (2) محل تجارى و (7) ادارية

و أكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن الجهاز يواصل طرح الفرص الإستثمارية بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية و جذب المزيد من الإستثمارات و تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين