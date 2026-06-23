طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع، من خلال جلسات مزاد علني بمدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور.

وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم طرح 3 محال تجارية و11 وحدة إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 18 و60 مترًا مربعًا، بمنطقتي البنفسج والياسمين بالحي الخامس، للبيع بالمزاد العلني، وذلك خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 15/7/2026.

وأضاف المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم طرح 5 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 19 و40 مترًا مربعًا، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 26/7/2026.

من جانبه، قال المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم طرح 9 محال تجارية، بمساحات تتراوح بين 22 و35 مترًا مربعًا، بمختلف مناطق المدينة، بالإضافة إلى طرح 7 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 48 و70 مترًا مربعًا، أسفل عمارات الشباب وامتداد الشباب والإسكان القومي، للبيع بالمزاد العلني، وذلك خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 19/7/2026.

وأشار قطاع الشؤون العقارية والتجارية إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة تنمية مدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور، وذلك للراغبين في المشاركة بالمزادات، للحصول على التفاصيل واستيفاء إجراءات التقدم.