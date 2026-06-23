قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع، من خلال جلسات مزاد علني بمدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور.

وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم طرح 3 محال تجارية و11 وحدة إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 18 و60 مترًا مربعًا، بمنطقتي البنفسج والياسمين بالحي الخامس، للبيع بالمزاد العلني، وذلك خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 15/7/2026.

وأضاف المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم طرح 5 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 19 و40 مترًا مربعًا، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 26/7/2026.

من جانبه، قال المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم طرح 9 محال تجارية، بمساحات تتراوح بين 22 و35 مترًا مربعًا، بمختلف مناطق المدينة، بالإضافة إلى طرح 7 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 48 و70 مترًا مربعًا، أسفل عمارات الشباب وامتداد الشباب والإسكان القومي، للبيع بالمزاد العلني، وذلك خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 19/7/2026.

وأشار قطاع الشؤون العقارية والتجارية إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة تنمية مدن بدر والمنصورة الجديدة والعبور، وذلك للراغبين في المشاركة بالمزادات، للحصول على التفاصيل واستيفاء إجراءات التقدم.

بدر العبور المحال التجارية الوحدات الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

ترشيحاتنا

الدكتورة أماني الشريف

المجلس القومي للمرأة يهنئ أماني الشريف لاختيارها ضمن قائمة "100 من الشخصيات الأفريقية البارزة"

جانب من الفعالية

رداد: الرئيس السيسي يتابع دمج ذوي الهمم في سوق العمل بنفسه

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يستكمل محاضرات درس الكتاب الأسبوعية بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد