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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موهبة نادرة.. فليك يراهن على حمزة عبدالكريم بعد تألقه في التدريبات

برشلونة
برشلونة
محمد بدران

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن إشادة كبيرة من الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدة أنه يحظى بثقة متزايدة داخل النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن فليك أبدى إعجابًا كبيرًا بشخصية حمزة عبد الكريم، بعدما فضّل التضحية بإجازته عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، من أجل الانتظام مبكرًا في تدريبات برشلونة والاستعداد للموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني يرى أن اللاعب، رغم صغر سنه، يمتلك ميزة نادرة تتمثل في قدرته على اللعب وظهره للمرمى، على غرار كبار المهاجمين، وهو ما يجعله مشروعًا مميزًا لمركز رأس الحربة في المستقبل.

وأكدت سبورت أن فليك يخطط للاعتماد على حمزة عبد الكريم كمهاجم بديل عند الحاجة خلال الموسم المقبل، في إطار سياسة منح الفرصة للمواهب الشابة داخل الفريق الأول.

كان نادي برشلونة قد أعلن انضمام حمزة عبد الكريم إلى القائمة الرسمية التي ستتوجه إلى بريطانيا لخوض المعسكر الإعدادي استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانيات اللاعب.

وجاء اختيار حمزة بعد فترة إعداد قوية مع الفريق الأول، حيث رفض الحصول على راحة عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، مفضلًا مواصلة العمل مع برشلونة لإثبات قدراته وحجز مكان ضمن حسابات فليك.

ومن المقرر أن يستمر معسكر برشلونة في بريطانيا حتى مطلع أغسطس، ويتضمن عددًا من المباريات الودية التي سيعمل خلالها فليك على تقييم جميع اللاعبين، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض منافسات الموسم الجديد.

ويُعد انضمام حمزة عبد الكريم إلى بعثة برشلونة خطوة جديدة في مسيرة المهاجم المصري الواعد، الذي يواصل لفت الأنظار داخل النادي الكتالوني، وسط آمال كبيرة في الحصول على فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

فليك حمزة عبد الكريم برشلونة

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