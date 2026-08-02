برشلونة يواجه نوتنجهام فورست وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مواجهة ودية أمام نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي، مساء السبت المقبل الموافق 8 أغسطس، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتأتي المباراة في إطار البرنامج التحضيري للفريقين قبل انطلاق بطولتي الدوري الإسباني "الليجا" والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يسعى كل منهما للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل ضربة البداية الرسمية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ونوتنجهام فورست في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهير الفريقين لمتابعة الظهور الأخير قبل انطلاق المنافسات المحلية.