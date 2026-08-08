أعادها 7 مرات.. عمرو دياب يشعل العلمين بأغنية "جيتلك" من ألحان نادر نور

أشعل المطرب عمرو دياب أجواء حفله الذي أقيم امس في العلمين، خاصة مع تقديمه أغنية "جيتلك"، التي حظيت بتفاعل استثنائي من الجمهور، ما دفعه إلى تكرارها 7 مرات بناء على طلب الحاضرين الذين احتفوا بها بشكل لافت.

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وشهد الحفل اقبالا جماهيريا كبيرا، حيث ساهمت أغنية "جيتلك" في زيادة حماس الجمهور، الذي ظل محتشدا في العلمين، حتى خارج المكان المخصص لإقامة الحفل، للاستمتاع بأجواء الحفل ومتابعة عمرو دياب.

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وعلق نادر نور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : الاخبار اللي جتلي من اصدقائي اللي حضروا حفلة الهضبة في العلمين فرحتني وعرفت انه غنى “جيتلك” كذا مرة الحمد لله على نعمة النجاح الكبير اللي شفته في كل ستوري و فيديو اتبعت لي.

حفل عمرو دياب

ويحمل هذا الحفل طابعًا خاصًا كونه أول ظهور جماهيري للهضبة بعد إطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا من عشاق الفن من مصر والعالم العربي.

ويأتي هذا الحفل بداية لموسم فني استثنائي تستضيف فيه U Arena كوكبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية.

وشهدت سماء مدينة العلمين الجديدة تحليق طائرات دعائية تحمل بوستر حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة، في خطوة لافتة للترويج للحفل.

ألبوم عمرو دياب «حبيتك»

يذكر أن "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.

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