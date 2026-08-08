قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مسابقة "المرشد السياحي الصغير" لرفع الوعي لدى طلاب مدارس التعليم الأساسي

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
ايمان البكش   -  
المحافظات

تنظم الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، مسابقة فنية بين طلاب مدارس التعليم الأساسي، تحت عنوان "المرشد السياحي الصغير"، بهدف رفع الوعي السياحي والأثري والبيئي لدى الطلاب، وتعريفهم بما تزخر به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وإعداد جيل قادر على التعريف بتراث وطنه والحفاظ عليه،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن التوعية السياحية لطلاب المدارس لا تقل أهمية عن التحصيل العلمي، لما لها من دور في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية المصرية الواعية بتاريخها وحضارتها، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والعرض والبحث لدى الطلاب، وتشجيعهم على التعرف على تاريخ محافظتهم وما تحويه من كنوز سياحية وأثرية وبيئية.

وأضاف، أن محافظة الفيوم تزخر بثروة كبيرة ومتنوعة من المقومات السياحية والبيئية والأثرية، بما تمتلكه من مواقع فريدة تعكس تاريخها العريق وطبيعتها المتميزة، وهي مقومات تستحق أن تكون راسخة في وعي ووجدان أبنائها قبل أن يتعرف إليها زائروها من مختلف المحافظات والدول.

ولفت إلى تنظيم مثل هذه المسابقات يأتي في إطار حرص المحافظة على إعداد جيل من الطلاب يمتلك المعرفة الكافية بمقومات محافظته السياحية والأثرية والبيئية، ويستطيع التعريف بها وتقديمها بأسلوب مبسط ومتميز يعكس قيمتها وأهميتها، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء، وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وصونه باعتباره مسؤولية مجتمعية مشتركة.

من جانبه، أوضح الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، أن مسابقة "المرشد السياحي الصغير" للرسم والتصميم الفني لمعالم المحافظة السياحية والأثرية والبيئية، ستنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 2026/2027، وتأتي في إطار استراتيجية المحافظة الرامية إلى ترسيخ الثقافة السياحية لدى النشء، باعتبارهم سفراء للمجتمع في المستقبل.

وأوضح أن المسابقة تعتمد على تنمية معارف الطلاب بالمواقع السياحية والأثرية والبيئية بالمحافظة، من خلال التعريف بأبرز المعالم، وتقديمها من خلال رسم البورتريهات واللوحات والتصاميم الفنية التي تجسد أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو البيئية على أرض محافظة الفيوم، بشكل مبتكر يعكس قدرتهم على التواصل وإبراز الهوية السياحية للمحافظة.

وأضاف أن الأعمال الفنية المشاركة بالمسابقة ستخضع للتقييم من خلال لجنة متخصصة تضم خبراء في مجالات الفنون والسياحة والآثار، وفق معايير تراعي دقة المعلومات، وأسلوب العرض، والقدرة على التواصل، والابتكار، على أن يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال احتفالية تنظمها الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، بما يحفز الطلاب على المشاركة الإيجابية، ويعزز من نشر الثقافة السياحية والأثرية بين مختلف فئات المجتمع.

محافظ الفيوم المرشد السياحي الصغير طلاب مدارس التعليم الأساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد