إطلاق مسابقة "المرشد السياحي الصغير" لرفع الوعي لدى طلاب مدارس التعليم الأساسي

تنظم الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، مسابقة فنية بين طلاب مدارس التعليم الأساسي، تحت عنوان "المرشد السياحي الصغير"، بهدف رفع الوعي السياحي والأثري والبيئي لدى الطلاب، وتعريفهم بما تزخر به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وإعداد جيل قادر على التعريف بتراث وطنه والحفاظ عليه،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن التوعية السياحية لطلاب المدارس لا تقل أهمية عن التحصيل العلمي، لما لها من دور في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية المصرية الواعية بتاريخها وحضارتها، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والعرض والبحث لدى الطلاب، وتشجيعهم على التعرف على تاريخ محافظتهم وما تحويه من كنوز سياحية وأثرية وبيئية.

وأضاف، أن محافظة الفيوم تزخر بثروة كبيرة ومتنوعة من المقومات السياحية والبيئية والأثرية، بما تمتلكه من مواقع فريدة تعكس تاريخها العريق وطبيعتها المتميزة، وهي مقومات تستحق أن تكون راسخة في وعي ووجدان أبنائها قبل أن يتعرف إليها زائروها من مختلف المحافظات والدول.

ولفت إلى تنظيم مثل هذه المسابقات يأتي في إطار حرص المحافظة على إعداد جيل من الطلاب يمتلك المعرفة الكافية بمقومات محافظته السياحية والأثرية والبيئية، ويستطيع التعريف بها وتقديمها بأسلوب مبسط ومتميز يعكس قيمتها وأهميتها، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء، وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وصونه باعتباره مسؤولية مجتمعية مشتركة.

من جانبه، أوضح الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، أن مسابقة "المرشد السياحي الصغير" للرسم والتصميم الفني لمعالم المحافظة السياحية والأثرية والبيئية، ستنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 2026/2027، وتأتي في إطار استراتيجية المحافظة الرامية إلى ترسيخ الثقافة السياحية لدى النشء، باعتبارهم سفراء للمجتمع في المستقبل.

وأوضح أن المسابقة تعتمد على تنمية معارف الطلاب بالمواقع السياحية والأثرية والبيئية بالمحافظة، من خلال التعريف بأبرز المعالم، وتقديمها من خلال رسم البورتريهات واللوحات والتصاميم الفنية التي تجسد أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو البيئية على أرض محافظة الفيوم، بشكل مبتكر يعكس قدرتهم على التواصل وإبراز الهوية السياحية للمحافظة.

وأضاف أن الأعمال الفنية المشاركة بالمسابقة ستخضع للتقييم من خلال لجنة متخصصة تضم خبراء في مجالات الفنون والسياحة والآثار، وفق معايير تراعي دقة المعلومات، وأسلوب العرض، والقدرة على التواصل، والابتكار، على أن يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال احتفالية تنظمها الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، بما يحفز الطلاب على المشاركة الإيجابية، ويعزز من نشر الثقافة السياحية والأثرية بين مختلف فئات المجتمع.