وكيل صحة الغربية تعقد اجتماعها الأول مع قيادات وإدارات المديرية.. صور

عقدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، اجتماعها الأول مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وذلك في إطار بدء مهامها، ومتابعة منظومة العمل الصحي بالمحافظة، والوقوف على آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات صحة الغربية

جاء الاجتماع في ضوء توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق أفضل معدلات الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رشا خضر أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الإدارات الفنية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وسرعة التعامل مع التحديات والمعوقات، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق المستهدفات، مع التشديد على الاهتمام بالمريض وصحة المواطنين تحت شعار "صحة المواطن أولاً".

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل داخل القطاعات المختلفة، ومناقشة آليات تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب التأكيد على أهمية الانضباط الإداري، وحسن استثمار الموارد، والاهتمام باحتياجات المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم.

تحسين خدمات علاجية

كما شددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين جميع قطاعات وإدارات المديرية، بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية، وتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.