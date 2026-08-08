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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يؤكد أهمية استكمال جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة الجديدة بالغربية، وذلك في مستهل توليها مهام عملها بالمحافظة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الغربية مع وكيل وزارة الصحة عددًا من الملفات المتعلقة بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والعمل على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو تحديات، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا، وتحرص على دعم جهود تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الأداء، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية لأبناء الغربية، ومتمنيًا للدكتورة رشا خضر التوفيق في مهمتها الجديدة، وتحقيق المزيد من التطوير في القطاع الصحي بالمحافظة.

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