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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي بولاق الدكرور يواصل تطوير الشوارع ورفع كفاءة شبكات المياه

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور تنفيذ أعمال التطوير الميدانية ورفع كفاءة البنية التحتية، وتنفيذ خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الحي.

وتأتي هذه التطورات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وتضمنت الأعمال تكثيف حملات النظافة العامة والمتابعة الميدانية بشارع فيصل الرئيسي، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة لتحسين المظهر الحضاري للمحور الحيوي، بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة النظافة والأتربة بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعلى صعيد تطوير شبكة الطرق، تجري التجهيزات لرصف شارع مجمع المدارس بشارع المساكن للارتقاء بمستوى البيئة المحيطة بالمناطق الخدمية، إلى جانب الاستمرار في تطوير شارع العمدة من خلال كشط وإزالة طبقة الأسفلت القديمة تمهيداً لإعادة الرصف وتسهيل حركة المرور.

وفي قطاع المرافق، تنفذ أجهزة الحي أعمال ربط ولحام خط مياه الشرب الجديد بقطر 200 مم مع الخط القديم بشارع ناهيا، بهدف تدعيم الشبكة وتحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات والتواجد الميداني لضمان سرعة التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة

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