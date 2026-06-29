جنوب سيناء تدفع بـ21 لاعبًا ولاعبة للمنافسة في بطولة كأس مصر للكاراتيه

أعلن محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مشاركة 21 لاعبًا ولاعبة من أبناء المحافظة في منافسات بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي "لجنة الجنرال"، التي انطلقت اليوم الإثنين بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتُقام البطولة تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، وعصام الشريف، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي "الجنرال"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للمصريين بالخارج واتحاد الكيانات المصرية في أوروبا.

وشهدت فعاليات البطولة حضور جلال الفران، رئيس لجنة الحكام ومدير البطولة، والكابتن أشرف أنور، المدير الإداري للجنة الجنرال بالاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، واللواء جمال الطلحاوي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي.

وقال الدكتور أحمد جميل، المستشار الإعلامي للبطولة، إن المنافسات تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والأندية ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية، حيث يشارك 960 لاعبًا ولاعبة يمثلون 56 ناديًا وهيئة رياضية من مختلف المحافظات.

وأضاف أن البطولة يديرها 60 حكمًا، من بينهم 9 حكام دوليين و10 حكام قاريين، بما يعكس المستوى الفني والتنظيمي المتميز للحدث الرياضي.

وأشار إلى أن من بين الأندية والهيئات المشاركة: نادي النصر الرياضي، ونادي شرم الشيخ الرياضي، ومركز شباب العزيزية، وأكاديمية جولدن تيم، ومركز شباب عاصم، ونادي 23 يوليو، وأكاديمية الحزام الأسود، ونادي الحضارات، ومركز شباب عرب الحصن، ومركز التنمية الشبابية بطور سيناء، ونادي العياط، ونادي الشيخ زايد، ومركز شباب ميت شماس، وأكاديمية النمور.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أن بعثة المحافظة المشاركة في البطولة تضم 4 لاعبين من نادي شرم الشيخ الرياضي، و7 لاعبين من مركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، و10 لاعبين من مركز شباب رأس سدر.

وتقام منافسات البطولة في لعبتي "الكاتا" و"الكوميتيه" للفردي والجماعي، وسط أجواء تنافسية قوية بين المشاركين من مختلف المحافظات.

وأكد محمد فتحي توفيق ثقته في قدرة لاعبي جنوب سيناء على تحقيق نتائج متميزة وحصد مراكز متقدمة، بما يعكس المستوى الرياضي المشرف لأبناء المحافظة في مختلف الرياضات.