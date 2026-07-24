قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرائق مدمرة تشعل إسبانيا.. إعلان الطوارئ وتحذيرات من تصاعد الكارثة
الجيش الإيراني يعلن إستهداف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق بالأردن
توتر غير مسبوق.. الخارجية الأمريكية تطلب تفسيرا رسميا من ماليزيا بشأن إسرائيل
البحرين.. إطلاق صافرات الإنذار والداخلية تطالب بضرورة التزام الهدوء
موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة
تفاصيل عيار 21 في الصاغة الآن
إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على روسيا 12.5% ​
20 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء تجنبك المشاكل والغرامات
إيران: 55 قتـ.يلا و629 مصابا جراء الهجمات الأمريكية
وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاتفاق النووي مع السعودية بدون علم ترامب
موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026
سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. الأوقاف تفتتح 25 مسجدا بعدد من المحافظات

مسجد جديد
مسجد جديد
محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (25) مسجدًا اليوم الجمعة 24 من يوليو 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (18) مسجدًا، و صيانة وتطوير (7) مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (80) مسجدًا من بينها (51) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (29) مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م2014م بلغ (14759) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 400مليون جنيه.

افتتاحات المساجد

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء آل قراوش بقرية الشوبك – مركز الزقازيق؛ ومسجد الرحمة بكفر حمد موسى بقرية الدهتمون – مركز أبو كبير.

كم تم صيانة وتطوير مسجد سيدي مبارك الأنصاري بقرية منية سلمنت – أنشاص – مركز بلبيس.
وفي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الوكيل بقرية كحك بحري – مركز الشواشنة؛ ومسجد أحمد أبو زيد بقرية قلهانة – مركز إطسا؛ ومسجد أم المؤمنين بقرية فيدمين – مركز سنورس؛ ومسجد عبد اللطيف خليفة – مركز أبشواي.

وفي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد سعد مكارم بشارع الجلاء – مدينة القوصية؛ ومسجد محمد مرسي بيومي بقرية الحواتكة غرب – مركز منفلوط؛ ومسجد أولاد شبانة بقرية أبو كريم – مركز ديروط.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الظاهر بقرية إدقاق المسك – مركز مطاي؛ ومسجد الشرقي العتيق بقرية الأزهري – مركز العدوة؛ ومسجد الحاجة دولت بقرية القيس – مركز بني مزار.
وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بقرية عبد الحليم محمود – النوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد سعد الشباسي بقرية البستان – مركز الدلنجات؛ ومسجد عزبة غزال بقرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد عطا الزعويلي بقرية أبو مندور – مركز دسوق بحري.
تم صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية كفر دفرية – مركز كفر الشيخ.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الكبير بقرية كفر حانوت – مركز زفتى.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد عكاشة بقرية 56 – مركز بلقاس.
وفي محافظة المنوفية:
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب – مركز بركة السبع.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد القديم بعزبة دار الكتب – مركز القناطر الخيرية.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد المعز بحي تخصيص شركة السكر – مركز نجع حمادي.
وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد الخلوة بقرية الخلوة – مركز أخميم.

وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد وصفية الطحاوي – شرق النيل – بندر بني سويف.

وأكدت وزارة الأوقاف، هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف مساجد مسجد جديد افتتاحات المساجد مساجد الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

الطقس

بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة

دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا

ياسر جلال وبدوي فهمى

بعد تكفله بعلاجه | بدوي فهمي يوجه رسالة لـ ياسر جلال .. خاص

الطقس في مصر

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا .. والأرصاد تحذر من اضطراب الأمواج

مارسيل كولر

كولر يكشف سبب تدريب زيورخ.. ويتحدث عن ضغوط الأهلي: بعد الخسارة كنت أفضل البقاء في المنزل

الأهلي

في أول ظهور لـ عموتة.. الأهلي يكتسح النصر القاهري بخماسية

محمد شريف

يرغب في القتال.. تطورات جديدة بملف محمد شريف مع الأهلي

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يستعرض لياقته البدنية في الجيم

امام عاشور و فتوح

إمام عاشور يلفت الأنظار بصورة تجمعه بأحمد فتوح

سفيان بن جديدة

مدرب المغرب الفاسي: سفيان بن جديدة كريم بنزيما الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد