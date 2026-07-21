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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطباء السودان: أوضاع إنسانية سيئة في مدينة الأبيض بعد استهداف البنية التحتية بالمسيرات

السودان
السودان

قالت الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان، إن الأخبار التي ترد من مدينة الأبيض، في شمال كردفان، المحاصرة منذ 18 شهرًا، تعكس أوضاعًا إنسانية بالغة السوء، سواء بالنسبة إلى سكان المدينة أو النازحين إليها، فالقصف بالطائرات المسيّرة استهدف البنية التحتية، وهناك عشرات القتلى ومئات المصابين، كما دُمّرت العديد من محطات تنقية وإمداد المياه، ومحطات الكهرباء والوقود، إلى جانب المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحصول على المياه أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، وحتى عندما يتمكن السكان من الحصول عليها، فإنها تكون في كثير من الأحيان مياهًا ملوثة ومخزنة، وهو ما يزيد من المخاطر الصحية، إضافة إلى ذلك، تزايدت أعداد المرضى بصورة كبيرة، في وقت لا يُسمح فيه بدخول أي إمدادات طبية إلى المدينة.

أوضحت أن الأسعار  ارتفعت بصورة هائلة، إذ تجاوزت الزيادة في أسعار السلع الغذائية 500%، فضلًا عن وجود صعوبات كبيرة في دخول البضائع، لأن المدينة محاصرة من ثلاث جهات، ويُضاف إلى ذلك أن مدينة الأبيض، التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، تضاعف عدد سكانها مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين إليها.

السودان الحرب في السودان القاهرة الإخبارية

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