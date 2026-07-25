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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: حماية الثروة الحيوانية ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي

حماية الثروة الحيوانية
حماية الثروة الحيوانية
محمد الشعراوي

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ أعمال الترصد الوبائي والتقصي الإكلينيكي بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأكد العطار في تصريحات خاصة أن التوسع في الزيارات الميدانية للقرى والمنازل وأسواق الماشية، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحيوانات والطيور، يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الرعاية البيطرية، والحد من انتشار الأمراض قبل تحولها إلى بؤر وبائية تؤثر على الإنتاج الحيواني.

تطوير منظومة الإنذار المبكر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإنذار المبكر، ودعم برامج التحصين والترصد، باعتبارها من أهم أدوات الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد العطار على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع تكثيف حملات التوعية للمربين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه مرضية، والالتزام ببرامج التحصين الدورية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

حماية الثروة الحيوانية حماية الثروة الحيوانية في مصر مجلس النواب النواب الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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