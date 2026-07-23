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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد زيادة الإنتاج.. والكيلو يهبط إلى 58 جنيهًا بالمزارع

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، بعد موجة من التراجعات مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي، في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الثروة الداجنة والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة. 

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 58 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا في وقت سابق، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 72 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو دواجن الأمهات إلى 42 جنيهًا بالمزرعة، ليسجل نحو 55 جنيهًا للمستهلك.
وسجل كيلو الدواجن الساسو نحو 82 جنيهًا بالمزرعة بعد أن كان 97 جنيهًا، فيما يصل سعره للمستهلك إلى حوالي 97 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو الدواجن البلدي عند 120 جنيهًا بالمزرعة ويصل إلى 130 جنيهًا للمستهلك.
وامتدت التراجعات إلى أسعار أجزاء الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 170 و190 جنيهًا بدلًا من نحو 200 جنيه، بينما تراوح سعر الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا، في حين سجل سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.
وعلى صعيد البيض، تراجعت أسعار كرتونة البيض الأحمر لتسجل 70 جنيهًا بالجملة وتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه بعد أن كانت تصل إلى 140 جنيهًا، فيما استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهًا بالجملة ونحو 90 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 100 جنيه بالجملة ونحو 110 جنيهات للمستهلك.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تأكيد وزارة الزراعة مواصلة دعم صناعة الدواجن، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، مع العمل على توفير الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والتوسع في فتح أسواق خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج.
وكشفت الوزارة عن تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، حيث ارتفع إنتاج الدواجن إلى نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، كما زاد إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة، بزيادة تجاوزت 14%.
كما تواصل الوزارة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، تنفيذ برامج لتمويل تطوير مزارع الدواجن وتحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض الفاقد، وتحسين العائد الاقتصادي للمربين، إلى جانب توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج والتوسع في النشاط.

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