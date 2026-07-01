قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألقه أمام ميسي.. مصطفى شوبير حديث وسائل الإعلام العالمية
خالد الدرندلي: حسام حسن ما زال في حالة صدمة وحزن بعد الخروج من كأس العالم
إيران: هجمات صاروخية ومسيرات واسعة تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة خلال دقائق
نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج قيد عائلي مستعجل أون لاين أول مرة

استخراج قيد عائلي
استخراج قيد عائلي
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استخراج قيد عائلي أونلاين ، حيث أتاحت وزارة الداخلية خدمة  للمواطنين لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية، ومن بينها القيد العائلي، بشكل فوري ومن خلال ماكينات ذكية مخصصة لذلك، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومنع التكدس داخل المقرات الحكومية.

مميكن ومستعجل.. رسوم استخراج قيد عائلي 2026

استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى أونلاين من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

استخراج قيد عائلي مميكن

تمنح ماكينات السجل الذكي للمواطنين ميزة استخراج القيد العائلي خلال دقائق معدودة بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة 

يستطيع المواطن استخراج القيد العائلي عبر خطوات بسيطة تبدأ بإدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، والتي تشمل القيد العائلي وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق.

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة، لتقوم الماكينة بطباعة الوثيقة وتسليمها خلال دقائق.

مميكن ومستعجل.. رسوم استخراج قيد عائلي 2026

الأوراق المطلوبة لعمل قيد عائلي مميكن؟

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

طريقة عمل قيد عائلي مستعجل وسعره


خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)

2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.

4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

خطوات استخراج القيد العائلي.. الأوراق المطلوبة ورابط الموقع الإلكتروني – الأسبوع

استخراج قيد العائلي للمرة الثانية إلكترونيا

يمكن للمواطن الذي سبق له استخراج القيد العائلي التقدم للحصول عليه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، بشرط اكتمال البيانات وتحديث المستندات المطلوبة بنفس الشروط المعمول بها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث أنظمة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.

استخراج قيد عائلي أونلاين طريقة استخراج قيد عائلي أونلاين طريقة استخراج قيد عائلي استخراج قيد عائلي وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

الاستلام عن تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف موقفك

تنسيق مدارس التمريض

تنسيق مدارس التمريض 2026.. البديل الآمن والمسار الأضمن بعد الإعدادية

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد