استخراج قيد عائلي مستعجل أون لاين أول مرة

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استخراج قيد عائلي أونلاين ، حيث أتاحت وزارة الداخلية خدمة للمواطنين لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية، ومن بينها القيد العائلي، بشكل فوري ومن خلال ماكينات ذكية مخصصة لذلك، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومنع التكدس داخل المقرات الحكومية.

استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى أونلاين من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

استخراج قيد عائلي مميكن

تمنح ماكينات السجل الذكي للمواطنين ميزة استخراج القيد العائلي خلال دقائق معدودة بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

يستطيع المواطن استخراج القيد العائلي عبر خطوات بسيطة تبدأ بإدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، والتي تشمل القيد العائلي وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق.

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة، لتقوم الماكينة بطباعة الوثيقة وتسليمها خلال دقائق.





الأوراق المطلوبة لعمل قيد عائلي مميكن؟

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.



خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)

2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.

4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

استخراج قيد العائلي للمرة الثانية إلكترونيا

يمكن للمواطن الذي سبق له استخراج القيد العائلي التقدم للحصول عليه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، بشرط اكتمال البيانات وتحديث المستندات المطلوبة بنفس الشروط المعمول بها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث أنظمة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.