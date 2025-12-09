قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

منصور ابوالعلمين

تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الأيام الأخيرة حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بتوافر كبير في المعروض من الدواجن والبيض داخل المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استعدادات الأسر لتأمين احتياجاتها الغذائية مع اقتراب نهاية الأسبوع، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية لضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.

وخلال جولة لرصد حركة الأسواق اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أكد عدد من التجار أن الكميات المطروحة من مختلف أنواع الدواجن متوفرة بشكل كبير، سواء القادم من مزارع المحافظة أو الوارد من المحافظات المجاورة، مما ساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاءت أسعار البيض أولًا على النحو التالي:

كرتونة البيض الأبيض: 130 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: 145 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: 155 جنيهًا.


أما أسعار الدواجن فجاءت كما يلي:

الفراخ البيضاء: بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للكيلوجرام.


وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تتمتع بطابع إنتاجي مميز، إذ شهد قطاع الثروة الداجنة بها تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع في إنشاء المزارع الحديثة المعتمدة على نظم تربية متطورة. وساعد المناخ الصحراوي وبيئة الواحات الخالية من الملوثات على تحسين جودة منتجات الدواجن والبيض، مما عزز حضورها في السوق المحلي.

كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين، عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم التحصينات المجانية، والدعم البيطري المستمر، وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد السوق المحلي بشكل أساسي على الإنتاج الصادر من المزارع المنتشرة في مراكز المحافظة، مع دعم إضافي من المحافظات القريبة وقت المواسم المرتفعة الطلب. وتواصل الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات يومية لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات وظروف نقلها وتداولها.

ويعكس استقرار أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد قدرة المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بفضل تنوع المنافذ الحكومية والخاصة، وتوازن واضح بين العرض والطلب، مما يسهم في  تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الأمن الغذائي داخل مختلف قرى ومراكز المحافظة. 
.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن

