لافروف يرفض هدنة أوروبا.. وزيلينسكي يطرح تصوره لوقف الحرب

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مطالب الدول الأوروبية بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

اتهم الوزير الروسي الدول الأوروبية بالسعي إلى كسب الوقت لصالح كييف حتى تتمكن من تعويض خسائرها العسكرية.

وقال لافروف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن توافق على المطالب الأوروبية بوقف فوري لإطلاق النار، معتبراً أن هذه الدعوات تستهدف إتاحة الوقت لأوكرانيا لتعويض خسائرها العسكرية.

وأضاف أن موسكو أعلنت رفضها هذا الطرح مراراً، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية.



في المقابل، طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصوراً لوقف الحرب يبدأ بتثبيت القوات عند مواقعها الحالية، وإعلان وقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى المسار الدبلوماسي، معتبراً أن إنهاء القتال ووقف سقوط القتلى يجب أن يسبقا الدخول في مفاوضات مطولة.

وقال زيلينسكي، في تعليق عبر منصة "إكس"، إن هذا الترتيب قد يستمر شهراً أو شهرين أو عاماً، أو أكثر من ذلك، لكنه يتيح إنهاء المرحلة الساخنة من الحرب وبدء الحوار، مضيفاً أن "الحوار أفضل من البنادق"، وأن أفضل طريقة لإنهاء الحرب هي "استبدال البنادق بالكلمات".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن هذا المسار يثير تساؤلات بشأن خط التماس، ومهام بعثة مراقبة وقف إطلاق النار، والمناطق منزوعة السلاح، ودور الأوروبيين في إعادة الإعمار وتوفير التمويل، لكنه اعتبر أن هذه القضايا يمكن بحثها خلال المفاوضات بعد وقف القتال.



كما حذر زيلينسكي من أن إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوصل أولاً إلى خطة شاملة تتناول مختلف الملفات قبل وقف الحرب يعني، من وجهة نظره، أن موسكو لا تريد وقف إطلاق النار.

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أمريكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، في أول جولة مفاوضات ثلاثية منذ فبراير الماضي.

وتتركز المحادثات على بحث ترتيبات الأمن بعد الحرب، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، إلى جانب الملفات المتعلقة بوقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، وأمن الملاحة في البحر الأسود والقضايا الإنسانية وتبادل الأسرى.

في حين لا تزال مسألة الأراضي من أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف، في ظل تمسك روسيا بمطالبها المتعلقة بإقليم دونباس ورفض أوكرانيا التخلي عن الأراضي التي تسيطر عليها.