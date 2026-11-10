لبنان: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت وغارات وقصف مدفعي على بلدات جنوبية

شهدت أجواء بيروت والجنوب اللبناني، اليوم /الثلاثاء/ تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي والمسيّر للاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة استهدف عددًا من البلدات الجنوبية.

وحلّق الطيران المسيّر الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت، فيما سُجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو مرتفع في أجواء منطقة النبطية.

وفي قضاء مرجعيون، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في أجواء الجنوب، كما شن الطيران الحربي غارة جوية على البلدة.

وفي قضاء صور، أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة شقرا، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي المنصوري ومجدل زون.

ولا يزال الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق منطقة صور، في ظل استمرار النشاط الجوي الإسرائيلي في أجواء عدد من المناطق اللبنانية.

ويأتي هذا التصعيد الجوي والميداني في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية، ولا سيما في المناطق الجنوبية، حيث تتواصل عمليات التحليق والاستهداف بالقصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق النار، وسط حالة من التوتر والترقب في البلدات المستهدفة والمناطق المحيطة بها.