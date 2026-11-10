استمرار الانتهاكات و الأعمال الإجرامية للمستوطنين و إصابة صحفي بنابلس

أُصيب صحفي فلسطيني ومتضامن أجنبي برضوض، اليوم /الثلاثاء/، إثر هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي،في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في الأراضي الواقعة بين بلدتي قصرة وجالود، والمصنفة (ب)، واعتدوا عليهم، واستهدفوهم بالحجارة، مضيفا أن الهجوم أسفر عن إصابة مصور الوكالة الأوروبية علاء بدارنة برضوض، جراء استهدافه بالحجارة، فيما أُصيب متضامن أجنبي برضوض أيضا.

و في سياق استمرار الاعتداءات هاجم مستوطنون، فجر اليوم /الثلاثاء/ مركبات المواطنين بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت.

وأفادت "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا عدة مركبات لمواطنين من قريتي اللبن الشرقية وعمورية، في منطقة "وادي الشاعر" وبالقرب من جامعة الزيتونة، ومنعوا مرور المواطنين لأكثر من ساعتين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين المستوطنين.

و في ذات السياق هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم /الثلاثاء/ قاطفي الزيتون في قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وأوضحت "وفا"، أن عددا من المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة على أطراف القرية، وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لاستكمال قطف ثمار الزيتون.

كما أقدم مستوطنون، اليوم /الثلاثاء/ على تخريب أرض زراعية في بلدة سنجل، شمال رام الله.

وأفادت "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة غرابة غرب البلدة، وخربت أرضا زراعية، وقصّت ودمّرت السياج والبوابات المحيطة بها، والتي تعود للمواطن مروح عبد الحق، مشيرة إلى أن المستوطنين كانوا قد اقتلعوا سابقا عشرات الأشجار من الأرض المحاذية لها، والتي تعود للمزارع نفسه.

وأشارت إلى أن المستوطنين يتسللون إلى البلدة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيها منذ نحو عام، ويهاجمونها بشكل شبه يومي، ويعرقلون وصول المواطنين إلى أراضيهم.