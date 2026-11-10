رئيسا التشيك والمجر يناقشان التعاون المشترك في براغ

استقبل رئيس التشيك بيتر بافل اليوم /الثلاثاء/ نظيره المجري أندراس باكا في قلعة براغ، حيث من المقرر أن يناقش الزعيمان مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر راديو" براغ الدولي" أن المحادثات ستركز على قضية الطاقة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الأوروبية، ومستقبل التعاون في إطار قمة "فيشجراد" الرباعية التي تشمل أيضا بولندا وسلوفاكيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المجري، الذي تقلد منصبه في أغسطس الماضي، برئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إضافة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في إطار الزيارة.