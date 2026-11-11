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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنطونيو جوتيريش يدعو لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
البهى عمرو

في ظل تصاعد التحديات البيئية وتزايد تداعيات التغيرات المناخية على اقتصادات العالم، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري لم يعد خيارًا يمكن الاستمرار فيه، وأن الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة أصبح ضرورة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد جوتيريش خلال كلمته بقمة المناخ، على ضرورة إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، مع تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على البيئة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، لافتًا إلى وجود تأخر في اتخاذ الإجراءات والمحاسبة بشأن الالتزامات المناخية.

جوتيريش يطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة تغير المناخ

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف الدولي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وسريعة بدلًا من الاكتفاء بالتعهدات، من أجل حماية البيئة والحد من المخاطر التي تهدد العالم.

وأكد جوتيريش أنه لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية دون وضع قضية المناخ في صدارة الأولويات، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الدول المتقدمة بتوفير التمويلات التي تعهدت بها لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.

ولفت جوتيريش إلى أهمية العمل على مضاعفة استخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، ثلاث مرات بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ، مؤكدًا أن التحرك السريع والتعاون بين مختلف دول العالم يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات البيئية وضمان مستقبل أكثر استدامة.

أنطونيو جوتيريش الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة التغيرات المناخية قمة المناخ المناخ

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