نيللي كريم تدعم أشرف زكي: أنت نقيبي وأفتخر بيك

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة دعم مؤثرة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،مشيدة بالمواقف الإنسانية والمهنية ودوره في مساندة زملائه على مدار سنوات طويلة.

وقالت نيللي كريم في رسالتها: "الراجل المحترم الخلوق اللي كان ولا يزال ضهر وسند لفنانين كتير على مدار سنين طويلة، في مواقف كتير بتثبت إن النقابة مش مجرد منصب، وإن النقيب الحقيقي هو اللي بيكون موجود وقت الشدة قبل الفرح، وبيسند زملاءه بكل حب وإنسانية وجدعنة".

وأضافت: "شكرًا على كل موقف محترم، وعلى كل مجهود بتبذله من قلبك علشان زمايلك.. أنت نقيبي وأفتخر بيك، وبكل تقدير واحترام أقولك إن وجودك في مكانك قيمة كبيرة لينا كلنا".

وتأتي رسالة نيللي كريم ضمن حملة دعم واسعة من نجوم الفن للدكتور أشرف زكي، شاركت فيها كل من روجينا ودينا الشربيني وشيماء سيف وآخرين، وذلك بعد الجدل الأخير حول النقابة.

وكانت روجينا قد نشرت صورة لزوجها أشرف زكي وكتبت: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا.. نقيبي وأفتخر"، بينما كتبت دينا الشربيني: "دكتور أشرف زكي نقيبي وأفتخر".

يُذكر أن نيللي كريم تخوض دراما رمضان 2027 بعمل جديد، بعد نجاحاتها المتتالية في المواسم الماضية.