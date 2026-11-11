طريقة عمل مكرونة بشاميل بوصفات مختلفة

تعد المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير مكرونة بشاميل بوصفات مختلفة ومميزة .

وإليكم طريقة عمل مكرونة بشاميل بالخطوات

مقادير مكرونة بشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

للعصاج:

لحم مفروم

بصل مفروم

ملح وفلفل

صلصة طماطم

قرفة

جوزة الطيب

بهارات

ورق لورا

سمن

للبشاميل:

4 ملعقة كبيرة سمن

6 ملعقة كبيرة دقيق

1 لتر لبن

كريمة

ملح وفلفل

قرفة

جوزة الطيب

طريقة تحضير مكرونة بشاميل

شوحي اللحم مع البصل ويتبل بالملح والتوابل.

ضيفي الصلصة وتترك لتغلي قليلا.

شوحي السمن في الدقيق ويضاف اللبن ويتبل بالملح والتوابل وتضاف الكريمة.

في طاجن ضعي طبقة من المكرونة المخلوطة بالبشاميل.

ضيفي طبقة من العصاج وطبقة أخرى من المكرونة.

ضعي طبقة من البشاميل على الوجه وتتطهى بالفرن وتقدم

طريقة عمل مكرونة بشاميل لايت

مقادير مكرونة بشاميل لايت

مكرونة قلم مسلوقة

للبشاميل

1 لتر لبن

2 ملعقة دقيق أسمر

1 كوب شوربة

مكعب زبدة

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل

للعصاج

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصل مفروم

جزر مفروم

أعواد كرفس مفرومة

بهارات لحمة

زعتر

كوب صلصة

1 كوب عصير طماطم

زيت زيتون

ملح

فلفل

طريقة تحضير مكرونة بشاميل لايت

في وعاء ضعي زيت زيتون، بصل مفروم، جزر مفروم، أعواد كرفس مفروم، وتشوح المكونات

ضيفي اللحم المفروم، بهارات لحم، زعتر، صلصة، و تقلب المكونات

ضيفي عصير طماطم، ملح، فلفل، وتقلب المكونات جيداً

في الخلاط ضعي لبن، دقيق أسمر، كوب شوربة، ثم تخلط المكونات للحصول على البشاميل

في وعاء على النار ضعي خليط البشاميل، جوزة الطيب، ملح، فلفل، مكعب زبدة، وتقلب المكونات جيداً

في بايركس، ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة، طبقة من لحم مفروم، ثم طبقة من البشاميل حتى تكتمل بايركس المكرونة البشاميل

يوضع البايركس في الفرن و يترك حتى تمام الطهي ثم يقدم