لن تصدق.. لهذه الأسباب تريد تناول الحلوى بعد الأكل مباشرة

إن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد العشاء تجربة شائعة، وغالبًا ما تكون مدفوعة بعوامل مختلفة مثل العادات الغذائية والمؤثرات البيئية، إن فهم هذه الأسباب يمكن أن يساعدك على التحكم في رغباتك بطريقة صحية.

أسباب الرغبة في تناول الحلويات بعد الأكل

1. لقد قللت من تناول السكر بشكل مفرط

قد يؤدي تقليل تناول السكر إلى الشعور بالحرمان ، حيث يشعر الدماغ بالحرمان رغم عدم وجود نقص في العناصر الغذائية، وهذا غالباً ما ينتج عنه رغبة شديدة في تناول الطعام الذي تتجنبه

2. السكر ينشط نظام المكافأة في دماغك

يحفز السكر نظام المكافأة في الدماغ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونان يعززان المزاج والرضا.

لهذا السبب يُعدّ الأكل العاطفي أو الناتج عن التوتر شائعاً، تُظهر الدراسات أن الحالة المزاجية السيئة قد تؤدي إلى تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون، والتي تُفرز الإندورفين.

كما إن تناول الحلويات في نهاية الوجبة يجلب السعادة جسديًا.

لكن الدراسات تُظهر أن هذا الارتفاع مؤقتؤ فتناول كميات كبيرة من السكر على مدى فترة طويلة قد يؤدي إلى انخفاض مستمر في مستويات الدوبامين.

3. قد يكون لديك خلل في مستوى السكر في الدم

تناول وجبة غير متوازنة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يجعلك تشتهي الحلويات .

يحدث هذا غالبًا عند تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات دون عناصر غذائية أخرى، يفرز الجسم الأنسولين للتعامل مع الكربوهيدرات، ولكن زيادة الأنسولين قد تؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وزيادة الرغبة الشديدة في تناول السكريات، وهذا بدوره قد يخلق حلقة مفرغة من استهلاك المزيد من السكر.

ولتجنب ذلك، احرص على تناول وجبات متوازنة تشمل البروتين والألياف والدهون الصحية

4. التذوق

يشير الشبع الحسي المحدد إلى انخفاض المتعة التي تشعر بها بعد تناول كمية كافية من أطعمة أو نكهات معينة.

بعد تناول الطعام، يشعر جسمك بالملل من النكهات اللذيذة، تتوق براعم التذوق لديك إلى شيء مختلف، وعادةً ما يكون حلويات.

يمكننا تقليل ذلك من خلال دمج النكهات الحلوة مع النكهات الحامضة والمرة والمالحة في الجزء الرئيسي من الوجبة".

هذا يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل والشعور بالشبع في وقت أقرب".

5. تبلغ الرغبة الشديدة ذروتها في الليل

تشير الأبحاث إلى أن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والوجبات الخفيفة المالحة تزداد على مدار اليوم وتكون في ذروتها في المساء.

تشير الدراسات إلى أن هذه الرغبات الشديدة قد تكون عادة، ومع مرور اليوم، قد يقل ضبط النفس بسبب الإرهاق الذهني، كما قال بليك.

وجدت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أنك تشعر عادةً بالجوع في وجبتي الغداء والعشاء، إلا أن الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة والحلويات تزداد مع مرور اليوم، بغض النظر عن الشعور بالجوع.

أشارت دراسة أخرى إلى أن إيقاع الساعة البيولوجية للجسم يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والنشوية والمالحة في المساء

المصدر verywellhealth