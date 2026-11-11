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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدقي.. ضعي فيتامين سي على البشرة لمدة 12 أسبوعا وشاهدي النتيجة

فيتامين سي
فيتامين سي
نهى هجرس

تحتار العديد من السيدات حول المنتجات التي تساعدها في الحفاظ على بشرتها بشكل جيد، ويعد فيتامين سي من أهم المنتجات التي تحمي البشرة من مشاكل مختلفة .

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين سي على الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لكن هذا لا يعني إمكانية استخدام سيروم فيتامين سي للبشرة بدلاً من واقي الشمس، فهو لا يغني عن عامل الحماية من الشمس (SPF) لأنه لا يمتص أشعة UVA أو UVB، ولكن إذا تعرضت بشرتك للأشعة فوق البنفسجية، تشير بعض الأبحاث إلى أن فيتامين سي قد يساعد في تخفيف الضرر

فوائد فيتامين سي للبشرة

- قد يساعد على تفتيح البقع الداكنة

قد تُساعد منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين سي في تفتيح البقع الداكنة التي تُعرف باسم فرط التصبغ ، في إحدى الدراسات، أدى استخدام فيتامين سي موضعياً على الجلد لمدة 16 أسبوعاً إلى تقليل هذه البقع بشكل ملحوظ. لكن الخبراء يؤكدون أن الأمر يتطلب المزيد من الأبحاث لتأكيد مدى فعالية كريمات فيتامين سي

- يساعد على تنعيم التجاعيد

يُعدّ فيتامين سي مكونًا فعالًا في العديد من منتجات مكافحة الشيخوخة، تُشير بعض الدراسات إلى قدرته على تقليل ظهور التجاعيد عند استخدامه لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، كما يُساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بهذا الفيتامين، تُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من فيتامين سي يُعانون من تجاعيد أقل، ولا يقتصر وجوده على الحمضيات فقط ، فالبروكلي والفلفل الأحمر.

أطعمة غنية بفيتامين سي التي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحدي

- يعزز الكولاجين

يوجد هذا البروتين بشكل طبيعي في بشرتك ويساعد على منع ترهلها، لكن مع التقدم في السن، يتباطأ إنتاج الكولاجين في الجسم ، يمكن لفيتامين سي، عند وضعه على البشرة، أن يحفز نمو الكولاجين الجديد، كما أنه يساعد في الحفاظ على الكولاجين الموجود ويحمي هذا البروتين الثمين من التلف

- يقلل من آثار الندوب

في إحدى الدراسات، أدى استخدام جل فيتامين سي موضعياً على الجلد إلى تقليل وضوح الندوب الجراحية، في التجربة التي شملت 80 شخصاً، قام نصفهم بوضع جل السيليكون المدعم بالفيتامين على جروحهم يومياً لمدة ستة أشهر بعد إزالة الغرز ، بعد ذلك، كانت ندوبهم أقل وضوحاً من ندوب الأشخاص الذين لم يستخدموا المنتج.

المصدر webmd

فيتامين سي فوائد فيتامين سي للبشرة أهمية فيتامين سي للبشرة البقع الداكنة

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