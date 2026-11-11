دراسة تكشف تأثير تناول القهوة على الهضم

يبدو أن شرب القهوة بانتظام لا يؤثر فقط على بكتيريا الأمعاء، بل يؤثر أيضاً على وظائفها، هذا ما توصلت إليه دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن، والتي قد تُسهم في إيجاد علاجات أفضل للإمساك.

تشير الأبحاث الآن إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يؤثر على كيفية عمل الجهاز الهضمي لدينا.

انخفاض درجات الحرارة يزيد احتقان الجيوب الأنفية .. طريقة بسيطة لتخفيف الضغط وتسهيل التنفس في المنزل 10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

طلب فريق بحثي من جامعة كوبنهاغن من مجموعة من المشاركين ابتلاع كبسولة إلكترونية صغيرة، وأثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي، قامت الكبسولة بقياس عدة أمور، من بينها وقت مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، ودرجة الحرارة، ومستويات الحموضة، وانقباضات الأمعاء.

تم تصنيف المشاركين إلى فئتين: شاربو القهوة بشكل متكرر، والذين تم تعريفهم بأنهم يستهلكون ما بين كوب واحد وخمسة أكواب يوميًا في أكثر من ثلاثة أيام من أيام الدراسة الثمانية، وأولئك الذين يشربون القهوة بشكل أقل تكرارًا

أكدت النتائج، في المقام الأول، أن القهوة تؤثر على تركيبة بكتيريا الأمعاء، كما أشارت الدراسات السابقة.

فقد لوحظ أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يتمتعون بتنوع أكبر في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم مقارنةً بمن يشربونها بشكل أقل

من المعروف أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والاكتئاب، وأنواع عديدة من السرطان، مع ذلك، لا يزال هناك نقص كبير في المعلومات حول كيفية ارتباط تناول القهوة بانتظام بالحالة الفسيولوجية للأمعاء

تحفز انقباضات الأمعاء

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة لديهم درجة حموضة أقل بكثير في الأمعاء الدقيقة مقارنةً بمن يشربونها بشكل أقل، كما لاحظوا أن زيادة استهلاك القهوة يرتبط بزيادة تقلصات القولون