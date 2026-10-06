تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة وغادرته 11 آخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 25 سفينة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم / الثلاثاء / أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و502 طن شملت 2270 طن جبس معبأ و 1500 طن ذرة و6600 طن يوريا و12 ألفا و132 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و823 طنا شملت 277 طن ذرة و9332 طن خردة و17 ألفا و131 طن حديد و5083 طن زيت طعام.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 41 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 168 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغ 1732 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5049 حركة.



