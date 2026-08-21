طرابزون سبور يستهدف التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن دخول نادي طرابزون سبور التركي في سباق التعاقد مع النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل سورلوث مع أتلتيكو مدريد أصبح محل بحث، في ظل وجود عروض للاعب، من بينها اهتمام طرابزون سبور، الذي يسعى لإعادة مهاجمه السابق إلى صفوفه.

ويملك سورلوث تجربة سابقة مع طرابزون سبور، بعدما لعب للفريق التركي خلال موسم 2019-2020، وقدم مستويات مميزة ساهمت في تتويج النادي بكأس تركيا، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى لايبزيج ثم ريال سوسيداد وفياريال، وصولًا إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024.

ويبلغ المهاجم النرويجي 30 عامًا، ويرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2028، كما سجل 13 هدفًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، وفقًا لبيانات إحصائية حديثة.

ويأتي اهتمام طرابزون بسورلوث في وقت يبحث فيه النادي التركي عن تدعيم خط هجومه، خاصة بعد بداية الموسم الجديد، بينما لم يتضح حتى الآن ما إذا كان أتلتيكو مدريد سيوافق على رحيل اللاعب بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل سورلوث، في ظل استمرار تحركات الأندية التركية للحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد.