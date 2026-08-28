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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل: استضافة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تعكس مكانة مصر الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
رباب الهواري

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» تعكس مكانة مصر ودورها الرائد في دعم وتطوير الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية على توفير أعلى درجات الجاهزية للمنشآت والمواقع الرياضية المستضيفة للمنافسات.

وأضاف الوزير، أن الدورة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية، وتبادل الخبرات والثقافات، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية القارية وفق أعلى المعايير.

وتشهد الدورة مشاركة 2,082 مشاركًا من 17 دولة إفريقية، يمثلون 81 جامعة ومؤسسة تعليمية، ويتنافسون في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

كما تشهد «القاهرة 2026» تنظيم مؤتمر علمي إفريقي كبير لأول مرة على هامش دورة الألعاب، تستضيفه الجامعة البريطانية في مصر، بما يعكس التكامل بين الرياضة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم استلام 129 ملخصًا بحثيًا ضمن 10 محاور علمية، إلى جانب 40 بحثًا كاملًا، بمشاركة 21 دولة و99 جامعة.

وزير الشباب والرياضة اخبار الرياضة جوهر نبيل

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