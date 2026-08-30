رسميًا.. مالك ياسر لاعب حر والاتحاد السكندري يحق له ضمه

أقرت لجنة فض المنازعات باتحاد كرة السلة رسميًا أن مالك ياسر، لاعب الأهلي السابق، لاعب حر، ليحق للاتحاد السكندري التعاقد معه بداية من الموسم الجديد، وبذلك تُغلق أزمة اللاعب التي بدأت منذ يوليو الماضي.

وأنهى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي النادي الأهلي إجراءات قيد مالك ياسر، ووقع معه عقدًا للمشاركة حتى نهاية موسم 2025-2026، مع انتظار وصول الاستغناء الدولي لاستكمال إجراءات القيد واستخراج بطاقته.

شارك اللاعب مع الأهلي حتى نهاية الموسم، ثم غادر للاحتراف خارج مصر باستغناء رسمي.

وفقًا للوائح، استوفى اللاعب موسمه مع الأهلي، وانتهى عقده بانتهاء الموسم، دون توقيع عقد جديد قبل مغادرته.