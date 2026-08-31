بيراميدز يواجه المصري في قمة الجولة الثالثة بالدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

وتأتي مباراة بيراميدز والمصري ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للمسابقة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل البداية القوية التي حققها الطرفان خلال أول جولتين من عمر البطولة.

بيراميدز يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري، ليجمع 6 نقاط كاملة وضعته في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وحقق الفريق السماوي الانتصار في الجولة الأولى على حساب غزل المحلة، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على أبو قير للأسمدة في الجولة الثانية.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.

المصري يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية

على الجانب الآخر، يدخل المصري البورسعيدي المباراة بهدف مواصلة نتائجه المميزة التي حققها منذ انطلاق المسابقة، بعدما حصد 6 نقاط من أول جولتين.

ويأمل الفريق البورسعيدي، تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس، في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز والخروج بنتيجة إيجابية، سواء بتحقيق الفوز أو على الأقل الحصول على نقطة جديدة تساعده في مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تشهد المواجهة منافسة قوية بين الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

وتُذاع مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عبر قناة «أون سبورت بلس»، الناقل لمباريات المسابقة.