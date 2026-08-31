القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بالتشهير بفتاة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من فتاتين " الظاهرتان بمقطع الفيديو" لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والتشهير بها لخلافات بينهم .

أمكن تحديدهما وضبطهما (طالبة ، صديقتها – مقيمتان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالتعدى عليهما بالسب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».