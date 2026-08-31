قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنباء السودانية: انشقاق 200 مقاتل عن الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش
مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026
روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران
الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة
سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية: قواتنا تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بالتشهير بفتاة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من فتاتين " الظاهرتان بمقطع الفيديو" لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والتشهير بها لخلافات بينهم .

أمكن تحديدهما وضبطهما (طالبة ، صديقتها – مقيمتان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالتعدى عليهما بالسب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى التشهير ألفاظ خارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

حديقة الحيوان

مش هتصدق شكلها الجديد.. ماذا ينتظر زوار حديقة حيوان الجيزة؟

ترشيحاتنا

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

بالصور

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد