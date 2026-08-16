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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مشاجرة السويس.. سيدة تتعدى على أخرى بسلاح أبيض بسبب التشهير بزوجة ابنها

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أخرى وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" لقيامها بالتعدى عليها وزوجها بالضرب وإحداث إصابتهما بالسويس.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وسحجات متفرقة) وطرف ثان :(السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو – لها معلومات جنائية" ، وزوجة نجلها) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس ، لخلافات بينهم لقيام السيدة من الطرف الثانى بالتشهير بسمعة زوجة نجل السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث إصابة الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض. 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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