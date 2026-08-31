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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تنفذ 6 قوافل طبية مجانية خلال أغسطس

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى والنجوع، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به فرق القوافل الطبية والعلاجية والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مؤكدا استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن.

وأشار إلي أنه نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية 6 قوافل طبية وعلاجية مجانية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، خلال شهر أغسطس 2026، لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، حيث استفاد من القوافل 10 آلاف و931 مواطنا.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية نفذ 6 قوافل علاجية خلال شهر أغسطس، من خلال 11 عيادة متنقلة، ضمت 10 تخصصات طبية مختلفة، واستفاد منها إجمالي 10 آلاف و931 مواطنا، مع تحويل 55 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات.

وشملت القوافل الطبية قافلة بقرية جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1651 مواطنا، وتحويل 7 حالات للمستشفى.

كما استقبلت القافلة الطبية بالحي 12 بمدينة العاشر من رمضان 1864 مواطنا، وتم تحويل 8 حالات للمستشفيات، بينما شهدت قافلة قرية صنعاء بمدينة صان الحجر توقيع الكشف الطبي على 2009 مواطنين، وتحويل 19 حالة للمستشفى.

وفي مركز منيا القمح، قدمت القافلة الطبية بقرية شبرا السلام خدماتها لـ1996 مواطنا، مع تحويل حالة واحدة للمستشفى، فيما استفاد من قافلة قرية الصالحية القديمة بمدينة الصالحية 1730 مواطنا، وتم تحويل 14 حالة للمستشفى.

واختتمت القوافل بقافلة قرية كفر عياد بمركز أبو حماد، والتي وقعت الكشف الطبي على 1681 مواطنا، وتم تحويل 6 حالات للمستشفى.

وشملت القوافل تخصصات الباطنة والمسالك، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص عيادتين لخدمة الأطفال، إلى جانب توفير الخدمات الطبية المكملة، ومنها المعامل والأشعة ورسم القلب، فضلا عن تنظيم ندوات توعوية وجلسات للتثقيف الصحي.

كما تضمنت القوافل عيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة، بما يسهم في اكتشاف الحالات مبكرا وتوجيهها لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف المناطق، خاصة القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، دعما لحق المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

الشرقية محافظ الشرقية القوافل الطبية الرعاية الصحية المتكاملة

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