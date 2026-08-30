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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الركاب أنقذوها من الخطف.. المؤبد لسيدة استدرجت طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمها بمعاقبة المتهمة "زينب م. ح." بالسجن المؤبد، إثر إدانتها باستدراج طفلة بمركز مشتول السوق والشروع في سرقة قرطها الذهبي تحت تهديد القتل.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1897 جنايات منيا القمح لسنة 2026 إلى الثامن عشر من شهر مايو الماضي حين أنهت طفلة مقيمة مركز مشتول السوق امتحاناتها وتوجهت الي لقاء والدتها لشراء ملابس العيد وفي طريقها اعترضتها المتهمة مدعية معرفتها الشخصية بوالدتها، وتستدرجها ثم حاولت نزع قرطها الذهبي داخل أحد الحمامات، مهددة إياها بالقتل في حال إطلاق أي صرخات استغاثة.

فيما تمكن الأهالي بعد ان استقلت المتهمة بصحبة الطفلة سيارة "ميكروباص" متجهة إلى مدينة منيا القمح؛ حيث اشتبه الركاب في السيدة بعدما ظهرت عليها علامات الارتباك الشديد والخوف على الطفلة. من التدخل لإنقاذ الطفلة، وتمكنوا من الإمساك بالمتهمة والتحفظ عليها وإبلاغ الشرطة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح تحرياتها الأولية التي تطابقت مع رواية الطفلة والشهود وبمواجهة المتهمة خلال التحقيقات، انهارت وأقرت بارتكابها الجريمة بدافع سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بالصغيرة.

الشرقية بمحافظة الشرقية الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المؤبد مشتول السوق

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