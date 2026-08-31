الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-9"

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الاثنين إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-9"، في تصعيد جديد يتزامن مع تبادل ضربات بين طهران وواشنطن في المنطقة.

اعتراض المسيّرة بصواريخ دفاع جوي

وقال الحرس الثوري في بيان، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "قبل دقائق، تم اعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ-9 وإسقاطها بنيران منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، وذلك تحت إشراف وتحكم شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد".

هجمات على لارك ورد إيراني

يأتي الإعلان بعد سلسلة تطورات عسكرية ليلة أمس، بدأت بهجوم شنّه الجيش الأمريكي على جزيرة "لارك" الإيرانية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية رصدت منصات إطلاق كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية.

ورداً على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية متمركزة في الأردن، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات.طهران تنفي رواية واشنطن

ونفت إيران الرواية الأمريكية حول حادثة الألغام، ووصفتها بأنها "اختلاق" و"خيال".

وأكدت طهران أن المواجهة التي وقعت ليلة أمس "لم تكن مرتبطة بعملية زرع ألغام بحرية"، مضيفة بسخرية: "من جهة، يقول الأمريكيون إنهم حيّدوا جميع الألغام، ومن جهة أخرى، زعموا أنهم منعوا زرع ألغام جديدة".

ويعكس تبادل الاتهامات وإسقاط المسيّرة تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة في الخليج، وسط تحركات إقليمية ودولية لاحتواء الموقف.