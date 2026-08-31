بوتين: منتدى الشرق الاقتصادي الحادي عشر منصة للحوار المفتوح بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منتدى الشرق الاقتصادي الحادي عشر، رسّخ مكانته على مر السنين كمنصة للحوار المفتوح والبناء بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية ومجتمع الخبراء.

جاء ذلك خلال رسالة بوتين إلى المشاركين والمنظمين وضيوف المنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر( 2026) في مدينة فلاديفوستوك، والتي وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم.

وقال بوتين إن المنتدى أصبح منصة فريدة لمناقشة التنمية الاستراتيجية للشرق الأقصى وروسيا ككل، فضلاً عن بناء وتعزيز علاقات المنفعة المتبادلة مع الشركاء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح بوتين أن المنتدى هذا العام يحمل شعار "الشرق الأقصى: التنمية من أجل رفاهية الناس" .. معربا عن ثقته بأن سطرح المشاركون في المنتدى حلولاً فعالة تهدف إلى خلق فرص جديدة للأعمال، وتحسين جودة حياة المواطنين، وجعل مدن وبلدات الشرق الأقصى أكثر حداثة وملاءمة للعيش.

كما أعرب عن ثقته من أن الأفكار التي سيتم طرحها خلال المنتدى ستتحول إلى واقع ملموس من خلال مشاريع واعدة ومتميزة.