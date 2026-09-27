واشنطن تصعّد الضغط على إيران.. تحرك للعزل الاقتصادي واستهداف شركات الطيران

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أرسلت فرقًا إلى مناطق مختلفة حول العالم، بهدف الدفع نحو إجراءات تسهم في عزل إيران اقتصاديًا، مشيدًا بقرارات استهدفت بنوكًا وشركات طيران إيرانية.

وقال بيسنت، في منشور عبر منصة «إكس»، إن عدة دول أوقفت رحلات شركة الطيران الإيرانية الخاصة «ماهان إير»، فيما منعت الإمارات جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى الإجراءات المتخذة ضد البنوك الإيرانية، لافتًا إلى التداعيات الاقتصادية للحرب، بالتزامن مع تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في 8 سبتمبر، فرض عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، من بينها 27 شركة طيران.