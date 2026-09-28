فتح باب التنسيق الإلكتروني للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية.. مواعيد ورابط التقديم

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية، وذلك للاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة في عدد منها وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.

​مواعيد التقديم ورابط الموقع الرسمي

و​يُتاح التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، ولمدة 5 أيام، حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

ويمكن للطلاب التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المباشر للجامعات التكنولوجية عبر الرابط التالي:

https://tansik.it-department.cloud/tansik-cd7334e90d0225bc

​الهدف من التنسيق التكميلي

و​يستهدف التنسيق الإلكتروني المباشر استكمال أعمال التنسيق الحكومي، وإتاحة فرص إضافية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للطلاب الذين لم تتوافر لهم فرصة الالتحاق من خلال مراحل التنسيق الحكومي السابقة، وذلك في ضوء الأماكن الدراسية الشاغرة والقواعد المحددة للقبول تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الصادر في سبتمبر 2026.

​الفئات المسموح لها بالتقدم

و​يشمل التقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات التالية:

​الثانوية العامة (شعبة العلوم وشعبة الرياضيات).

​الدبلومات الفنية الصناعية (نظام 3 سنوات و5 سنوات).

​دبلومات السياحة والفنادق (نظام 3 سنوات و5 سنوات).

​الدبلومات التجارية (نظام 3 سنوات و5 سنوات).

​الدبلومات الزراعية (نظام 3 سنوات و5 سنوات).

​طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

​طلاب مدارس Co-op ببرامج خاصة.

​نصائح هامة للطلاب

و​تؤكد وزارة التعليم العالي أن التقديم يتم إلكتر حصريًا من خلال الموقع المخصص، وتشدد على ضرورة قيام الطلاب الراغبين في الالتحاق بمراجعة شروط وقواعد التقديم، والتخصصات، والأماكن المتاحة بعناية قبل البدء في تسجيل رغباتهم.

​تفاصيل وشروط عمل معلمي الحصة

​وكانت أُعلنت التفاصيل الكاملة المنظمة لعملهم خلال العام الدراسي بمختلف المراحل التعليمية. وتوضح الأرقام الرسمية الإطار المالي والزمني لهذه التعاقدات لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

​التفاصيل المالية وجداول الحصص

​قيمة الحصة الواحدة: حُددت بمبلغ 50 جنيهًا للمعلم.

​الحد الأقصى للحصص: وُضع سقف أقصى مسموح به بعدد 96 حصة شهريًا.

​إجمالي المكافأة: يصل إجمالي المقابل المادي الشهري إلى 4800 جنيه كحد أقصى، على أن يكون هذا المبلغ شاملاً للاستقطاعات القانونية المقررة.

​الإطار الزمني وشروط التعاقد

​فترة سريان العقد: تبدأ رسميًا اعتباراً من 1 سبتمبر وتنتهي في 30 يونيو من العام الدراسي التالي، لتصل مدة التعاقد الإجمالية إلى 10 أشهر.