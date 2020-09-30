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فن

في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
مونيكا بلوتشي
مونيكا بلوتشي
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شروق ابراهيم
هي واحدة من أيقونات السينما الإيطالية والعالمية، ونجمة الإغراء التي من الصعب منافسته، إنها النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الذي يصادف اليوم الـ30 من شهر سبتمبر عيد ميلادها. 

وتكمل مونيكا بلوتشي اليوم عامها 56، فهي من مواليد 30 سبتمبر عام 1964 وولدت في تشيتا دي كاستيلو بإقليم أومبريا وسط إيطاليا، ودرست النجمة الإيطالية القانون لفترة قصيرة وذلك قبل احتراف مجال عروض الأزياء.

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يبلغ طول مونيكا بلوتشي 173 سم ووزنها 64 كيلو جرام، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها مازالت تحافظ على رشاقتها. 

في عام 1990، تزوجت مونيكا بلوتشي من المصور الشهير Claudio Basso وانفصلا عام 1994، وتزوجت الممثل الفرنسي فينسنت كاسل عام 1999 وانجبت منه ابنتيها ديفا و ليوني ثم انفصلا في 2013. 

والعام الماضي، التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، صورا لـ  مونيكا بيلوتشي، مع حبيبها نيكولاس ليفبير، خلال توجهها لحضور إحدى الفعاليات الخاصة بماركة شانيل العالمية ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وكان ذلك الظهور الأول لـ مونيكا مع حبيبها الذي يصغرها في العمر بـ 18 عامًا حيث يبلغ من العمر 37 عامًا والنجمة الإيطالية 55 عامًا.

في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر
في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر
في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر
في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر
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