هاني شنودة يعلن تعرضه لوعكة صحية

أعلن الموسيقار الكبير هاني شنودة عن تعرضه لوعكة صحية شديدة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





وكتب هاني شنودة: "أصدقائي الأعزاء.. أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة وقد بدأت في التحسن والحمد لله.. وما زلت أضحك".

اصدقائي الأعزاء.... اغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكه صحيه بسيطه و طارئه و قد بدأت في التحسن والحمد لله. ومازلت اضحك — Hany Shenouda حسب خطوط الطول والعرض- هاني شنوده (@ShenoudaMusic) September 30, 2020









وكان الموسيقار هاني شنودة صرح بأن كاتب مذكراته مصطفى حمدي قام باختيار عناوين المذكرات بدقة شديدة، معقبا: "تقرأ العناوين بس تعرف اللي حصل في القصة كلها".









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "نجاة عندها نوع من الحرص الشديد على نفسها في اختيار الأغاني، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة"، معقبا: "مفيش حد تاني بعدهم".









وكشف أنه لحن لها أغنية "أنا بعشق البحر"، ولكنها نزلت للسوق بعد 6 سنوات كاملة، لأنها كانت تأخذ آراء المحيطين بها قبل نزول أي أغنية.









وأردف: "لحنت 6 أغاني لنجاة ولم يتم طرحها"، معقبا: "نجاة غنت واحدة منها، ولكن تلك الأغنية تمت سرقتها بعد غنائها، وبعد 4 أشهر تم طرحها في "كوكتيل" لإحدى الشركات الكبرى، وتم ملاحقة الشركة قضائيا".



