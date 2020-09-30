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فن

هاني شنودة يعلن تعرضه لوعكة صحية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:06 م
هاني شنودة
هاني شنودة
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شروق ابراهيم
أعلن الموسيقار الكبير هاني شنودة عن تعرضه لوعكة صحية شديدة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
 

وكتب هاني شنودة: "أصدقائي الأعزاء.. أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة وقد بدأت في التحسن والحمد لله.. وما زلت أضحك".
 


وكان الموسيقار هاني شنودة صرح بأن كاتب مذكراته مصطفى حمدي قام باختيار عناوين المذكرات بدقة شديدة، معقبا: "تقرأ العناوين بس تعرف اللي حصل في القصة كلها".


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "نجاة عندها نوع من الحرص الشديد على نفسها في اختيار الأغاني، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة"، معقبا: "مفيش حد تاني بعدهم".
 

وكشف أنه لحن لها أغنية "أنا بعشق البحر"، ولكنها نزلت للسوق بعد 6 سنوات كاملة، لأنها كانت تأخذ آراء المحيطين بها قبل نزول أي أغنية.


وأردف: "لحنت 6 أغاني لنجاة ولم يتم طرحها"، معقبا: "نجاة غنت واحدة منها، ولكن تلك الأغنية تمت سرقتها بعد غنائها، وبعد 4 أشهر تم طرحها في "كوكتيل" لإحدى الشركات الكبرى، وتم ملاحقة الشركة قضائيا".

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