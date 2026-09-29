وزير البترول يبحث مع «وورلي» العالمية تطوير المشروعات التعدينية وبناء القدرات

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس فيفيك ناتاراجان، نائب رئيس شركة وورلي العالمية لخدمات تسليم المشروعات، والمهندس محمود أبو العلا، مدير أول عمليات الشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية للشركة في دعم وتطوير المشروعات التعدينية في مصر.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تطوير المشروعات التعدينية، ورفع كفاءة تنفيذها، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتخصصة في مختلف مراحل المشروعات.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال برامج للتدريب العملي والتأهيل الفني، بما يسهم في تطوير الكوادر المصرية ورفع قدراتها للعمل بكفاءة في المشروعات التعدينية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات والممارسات العالمية.

من جانبه، أعرب المهندس فيفيك ناتاراجان عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، ومؤكدًا حرص شركة وورلي على تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر.

واتفق الجانبان على تعزيز الربط بين شركة وورلي والشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر، للتعرف بصورة أكثر مباشرة على احتياجاتها ومشروعاتها ومراحل تطويرها، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية ومرافق المعالجة وغيرها من مكونات المشروعات التعدينية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التعاون في المشروعات التعدينية القائمة والجديدة، والاستفادة من خبرات وإمكانات شركة وورلي العالمية في تطوير حلول متكاملة لدعم نمو قطاع التعدين المصري، بالتوازي مع تنمية الكوادر والقدرات البشرية العاملة به