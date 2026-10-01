قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزع ملكية أراضٍ لتنفيذ مشروع ازدواج طريق «الشرفا – مركز المنيا»
وزير الصحة: المبادرات الرئاسية مستمرة وليست مرتبطة بتوقيت زمني
خبير يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
سيناء.. خط الدفاع الأول ودرع الأمن القومي المصري
بيع بأزيد من السعر وخبز ناقص الوزن.. التموين تضبط 36 مخالفة في حملة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الزمالك
سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم
كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس 1 أكتوبر 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد أن أنهت تعاملات أمس، الأربعاء، على مستويات مستقرة.

ويرصد «صدى البلد» أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر مستويات التداول.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار نحو 51.93 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 58.96 جنيه للشراء و59.14 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.98 جنيه للشراء و69.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الكندي اليوم

وصل سعر الدولار الكندي إلى نحو 36.61 جنيه للشراء و36.72 جنيه للبيع.

 

سعر الكرون الدنماركي اليوم

سجل الكرون الدنماركي نحو 7.88 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

 

سعر الكرون النرويجي اليوم

بلغ سعر الكرون النرويجي نحو 5.41 جنيه للشراء و5.42 جنيه للبيع.

 

سعر الكرون السويدي اليوم

سجل الكرون السويدي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 62.25 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني اليوم

وصل سعر 100 ين ياباني إلى نحو 33.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 62.43 جنيه وفقًا للبيانات الواردة.

 

سعر الدولار الأسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 36.19 جنيه للشراء و36.30 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني اليوم

سجل اليوان الصيني نحو 7.74 جنيه للشراء و7.76 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

وتواصل البنوك العاملة في مصر تحديث أسعار العملات الأجنبية وفقًا لحركة التداول، مع اختلافات محدودة في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

العملات الأجنبية اليورو الدولار الجنيه الإسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته

بفستان جريء.. زوجة مجدي الهواري رفقته في حفل خطوبة ابنته

حمى الضنك

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

الأطعمة الصفراء

غير الشكل الحلو.. فوائد خارقة للأطعمة الصفراء

بالصور

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد