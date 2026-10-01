أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس 1 أكتوبر 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد أن أنهت تعاملات أمس، الأربعاء، على مستويات مستقرة.

ويرصد «صدى البلد» أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر مستويات التداول.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار نحو 51.93 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 58.96 جنيه للشراء و59.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.98 جنيه للشراء و69.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

وصل سعر الدولار الكندي إلى نحو 36.61 جنيه للشراء و36.72 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي اليوم

سجل الكرون الدنماركي نحو 7.88 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي اليوم

بلغ سعر الكرون النرويجي نحو 5.41 جنيه للشراء و5.42 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم

سجل الكرون السويدي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 62.25 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

وصل سعر 100 ين ياباني إلى نحو 33.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 62.43 جنيه وفقًا للبيانات الواردة.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 36.19 جنيه للشراء و36.30 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

سجل اليوان الصيني نحو 7.74 جنيه للشراء و7.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

وتواصل البنوك العاملة في مصر تحديث أسعار العملات الأجنبية وفقًا لحركة التداول، مع اختلافات محدودة في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.